Археологи приблизились к разгадке легенды о подземном ходе в Выборгском Замке

Участники выборгской археологической экспедиции ИИМК РАН предполагают, что найдена средневековая постройка — «Тайный дом», хранит в себе «ключ» к легенде о подземном ходе между Замковым островом и городом.

Совсем недавно в Музейном ведомстве Финляндии и Провинциальном архиве города Миккели удалось обнаружить чертежи и фотографии археологических работ 83-летней давности. Оказалось, что еще во время раскопок 1935 года археолог Отто Иивари Меурман «увидели, что в землю уходит винтовая лестница. В ходе раскопок обнаружились помещения, пол нижнего из которых находился на уровне воды».

Строительство «Тайного дома» упоминается в замковых отчетах еще в 1561–1562 годах, в которых рассказывается о том, что в доме устроена лестница, ведущая к берегу пролива.

Параллельно с раскопками на месте «Тайного дома» ведутся исследование северного участка вала Выборгского замка. По словам сотрудников «Выборгского объединённого музея-заповедника», археологам уже удалось обнаружить хорошо сохранившееся мощение из булыжника, датируемое XIX веком, а чуть севернее — основание каменной стенки бруствера, за которым двести лет назад стояли пушки. Под основанием стенки бруствера археологи обнаружили настоящий клад − кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I.