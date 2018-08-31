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Археологи приблизились к разгадке легенды о подземном ходе в Выборгском Замке
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Археологи приблизились к разгадке легенды о подземном ходе в Выборгском Замке 

Ivyborg.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Участники выборгской археологической экспедиции ИИМК РАН предполагают, что найдена средневековая постройка — «Тайный дом», хранит в себе «ключ» к легенде о подземном ходе между Замковым островом и городом.
Совсем недавно в Музейном ведомстве Финляндии и Провинциальном архиве города Миккели удалось обнаружить чертежи и фотографии археологических работ 83-летней давности. Оказалось, что еще во время раскопок 1935 года археолог Отто Иивари Меурман «увидели, что в землю уходит винтовая лестница. В ходе раскопок обнаружились помещения, пол нижнего из которых находился на уровне воды».
Строительство «Тайного дома» упоминается в замковых отчетах еще в 1561–1562 годах, в которых рассказывается о том, что в доме устроена лестница, ведущая к берегу пролива.
Параллельно с раскопками на месте «Тайного дома» ведутся исследование северного участка вала Выборгского замка. По словам сотрудников «Выборгского объединённого музея-заповедника», археологам уже удалось обнаружить хорошо сохранившееся мощение из булыжника, датируемое XIX веком, а чуть севернее — основание каменной стенки бруствера, за которым двести лет назад стояли пушки. Под основанием стенки бруствера археологи обнаружили настоящий клад − кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I.
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