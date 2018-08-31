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В Ярославской обасти из реки достали тело утонувшего мужчины
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В Ярославской обасти из реки достали тело утонувшего мужчины 

76.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 76.ru
Тело мужчины из реки достали спасатели
Днём 30 августа спасатели достали из реки Трубеж в Переславле-Залесском тело мужчины, который утонул во время купания. Кто он пока неизвестно, его личность устанавливают следователи.
— Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев, — рассказали в следственном управлении следственного комитета по Ярославской области. — Проводится доследственная проверка.
В начале августа в Ярославской районе утонул молодой мужчина. Евгений поспорил в друзьями, что сможет переплыть Волгу.
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