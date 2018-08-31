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Детскую железную дорогу в Ростове закрыли на реконструкцию
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Детскую железную дорогу в Ростове закрыли на реконструкцию 

161.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 161.ru
На ДЖД дети и подростки изучают железнодорожные специальности
В Ростове отремонтируют детскую железную дорогу на проспекте Шолохова. Планируется заменить старые деревянные шпалы на железобетонные, обновить перроны и отреставрировать депо.
— На детской железной дороге появится гидроколонка для заправки паровоза водой и много чего еще. Сколько будет длиться реконструкция, пока не известно, но новый эксплуатационный сезон открывается в мае, — рассказали корреспонденту 161.ru в администрации ДЖД.
Детскую железную дорогу построили в Ростове в 1940 году, чтобы дети и подростки могли изучать железнодорожные специальности. Ее проложили кольцом вокруг Балабановской рощи (ныне парк им. Н. Островского). Сегодня протяженность дороги составляет 3529,5 м, ширина колеи 750 мм. ДЖД имеет локомотиво — вагонное депо, одну станцию — им. Вити Черевичкина и две остановочные площадки «Солнечная» и «Победа», четыре тепловоза, паровоз 13 узкоколейных пассажирских вагонов.
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