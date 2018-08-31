Роскосмос: получивший пробоину «Союз МС-09» можно использовать для посадки космонавтов

МОСКВА , 31 августа. / ТАСС /. Получивший в ночь на четверг пробоину в бытовом отсеке космический корабль «Союза МС-09» можно использовать для посадки космонавтов. Программу полета российского сегмента Международной космической станции, куда сейчас пристыкован «Союз», менять не планируется, сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев

"Его ["Союз-МС-09"] можно было использовать даже с незакрытой дыркой. Даже если бы там была какая-то течь [воздуха из бытового отсека], это не препятствовало бы возможности использовать корабль для возвращения экипажа", — сказал Крикалев. Он отметил, что сейчас, после успешного наложения заплаты, «ничего из программы меняться не будет».

Как пояснил исполнительный директор Роскосмоса, отверстие в «Союзе» находится в бытовом отсеке, а космонавты при спуске будут находится в другом модуле корабля — герметично закрываемой спускаемой капсуле. Бытовой отсек «Союза МС» по циклограмме полета отделяется от спускаемой капсулы во время вхождения корабля в плотные слои атмосферы. «Поэтому саму дырку привезти на Землю мы, к сожалению, не сможем», — добавил Крикалев.

Ночью в четверг, 30 августа, на борту МКС было зафиксировано падение давления воздуха. Позже установили, что давление падает из-за двухмиллиметровой пробоины в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции. Российский Центр управления полетами распорядился российским космонавтам Олег Артемьеву и Сергею Прокопьеву наложить на отверстие в корабле заплату из эпоксидной смолы.

Работы были выполнены вечером в четверг. После космонавты провели фото— и видеосъемку пробоины и наблюдали за ее состоянием и давлением на станции каждый час. С момента закрытия пробоины эпоксидной смолой давление на станции остается стабильным.