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В подмосковном парке мужчина напал с ножом на полицейских
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В подмосковном парке мужчина напал с ножом на полицейских 

Ридус + ещё 1 52 минуты назад
ЧП произошло около 10 часов вечера 30 августа.
Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что в одном из парков ходит мужчина и ведет себя неадекватно. Полицейские прибыли на место происшествия и попытались его задержать. Тот набросился на сотрудников правоохранительных органов с ножом, они получили ранения, но смогли задержать злоумышленика.
По данным паблика «112», один из полицейских был ранен в грудь, другой в шею. Им оказали медицинскую помощь, один из сотрудников сейчас находится в больнице, сообщили в областном главке МВД.
Материалы проверки по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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