В подмосковном парке мужчина напал с ножом на полицейских

ЧП произошло около 10 часов вечера 30 августа.

Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что в одном из парков ходит мужчина и ведет себя неадекватно. Полицейские прибыли на место происшествия и попытались его задержать. Тот набросился на сотрудников правоохранительных органов с ножом, они получили ранения, но смогли задержать злоумышленика.

По данным паблика «112», один из полицейских был ранен в грудь, другой в шею. Им оказали медицинскую помощь, один из сотрудников сейчас находится в больнице, сообщили в областном главке МВД.

Материалы проверки по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.