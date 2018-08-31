Житель Сямжи убил бездомного кувалдой, а тело спрятал в подвале своего дома

Застолье двух мужчин в Сямже закончилось убийством. Хозяин дома убил собутыльника кувалдой.

Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в марте этого года. 69-летний пенсионер пригласил в гости бездомного знакомого. В ходе застолья мужчины поругались, хозяин взял кувалду и ударил ею гостя. Пострадавший скончался на месте.

Отвечать за содеянное убийца не хотел, поэтому спрятал тело убитого в подвале своего дома. Чтобы останки не нашли, он засыпал их строительными материалами и мусором.

Раскрыть преступление помогли грамотные действия полицейских в ходе проверки оперативной информации. Причём погибший не имел постоянного места жительства, поэтому о его исчезновении никто не заявлял. При осмотре места происшествия следователи и следователи-криминалисты, используя криминалистическую технику, обнаружили и извлекли останки потерпевшего, изъяли следы крови и орудие убийства. Подозреваемый сознался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».