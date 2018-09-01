Власти Алтайского края решили сохранить льготы для людей предпенсионного возраста

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что изменения пенсионной системы не затронут региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, на этот счет в регионе принято принципиальное решение.

Томенко подчеркнул, что несмотря на предстоящее повышение пенсионного возраста, региональные льготы и меры социальной поддержки в Алтайском крае будут назначаться при достижении мужчинами 60 лет, а женщинами — 55 лет, передает ТАСС

Врио губернатора Алтайского края уточнил, что в регионе будут сохранены ежемесячные денежные компенсации по расходам на жилищно-коммунальные услуги, льготы на проезд в общественном транспорте, льготы на приобретение лекарств и многое другое.

«В ближайшее время в Алтайское краевое законодательное собрание будут направлены соответствующие проекты, изменяющие региональное законодательство и позволяющие сохранить все необходимые параметры поддержки», — сказал Томенко.

Врио главы региона подчеркнул, что президент России своим решением, прежде всего, гарантировал стабильность работы всей системы пенсионного обеспечения на долгие годы вперед и выполнение при этом всех заявленных социальных обязательств, которые взяло на себя государство.

Томенко отметил, что пенсионные изменения — это осознанная необходимость, а не отвлеченные размышления по поводу назревших проблем, и заявление президента подтверждает этот факт.