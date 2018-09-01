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Власти Алтайского края решили сохранить льготы для людей предпенсионного возраста
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Власти Алтайского края решили сохранить льготы для людей предпенсионного возраста 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 сентября 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что изменения пенсионной системы не затронут региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, на этот счет в регионе принято принципиальное решение.
Томенко подчеркнул, что несмотря на предстоящее повышение пенсионного возраста, региональные льготы и меры социальной поддержки в Алтайском крае будут назначаться при достижении мужчинами 60 лет, а женщинами — 55 лет, передает ТАСС.
Врио губернатора Алтайского края уточнил, что в регионе будут сохранены ежемесячные денежные компенсации по расходам на жилищно-коммунальные услуги, льготы на проезд в общественном транспорте, льготы на приобретение лекарств и многое другое.
«В ближайшее время в Алтайское краевое законодательное собрание будут направлены соответствующие проекты, изменяющие региональное законодательство и позволяющие сохранить все необходимые параметры поддержки», — сказал Томенко.
Врио главы региона подчеркнул, что президент России своим решением, прежде всего, гарантировал стабильность работы всей системы пенсионного обеспечения на долгие годы вперед и выполнение при этом всех заявленных социальных обязательств, которые взяло на себя государство.
Томенко отметил, что пенсионные изменения — это осознанная необходимость, а не отвлеченные размышления по поводу назревших проблем, и заявление президента подтверждает этот факт.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сохранение льгот по налогу на имущество и земельному налогу для людей предпенсионного возраста (для женщин — с 55 лет, для мужчин — с 60 лет) из бюджета за 10 лет будет направлено 31,4 млрд рублей.
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