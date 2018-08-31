В Алтайском крае сохранят пенсионные льготы для мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет

"Несмотря на предстоящее повышение пенсионного возраста, в регионе у нас будет принято принципиальное решение: в Алтайском крае региональные льготы и меры социальной поддержки будут назначаться при достижении мужчинами 60 лет, а женщинами — 55 лет. Среди таких мер поддержки: ежемесячные денежные компенсации по расходам на жилищно-коммунальные услуги, льготы на проезд в общественном транспорте, льготы на приобретение лекарств и многое другое. В ближайшее время в Алтайское краевое законодательное собрание будут направлены соответствующие проекты, изменяющие региональное законодательство и позволяющие сохранить все необходимые параметры поддержки", — сказал Томенко.

Врио главы региона также подчеркнул, что выступление президента России означает, что он, прежде всего, гарантировал стабильность работы всей системы пенсионного обеспечения на долгие годы вперед и выполнение при этом всех заявленных социальных обязательств, которые взяло на себя государство. Он добавил, что заявление президента дало ответ на один из главных вопросов о пенсионных изменениях: это осознанная необходимость, а не отвлеченные размышления по поводу назревших проблем.

"Президент уточнил, скорректировал уровень пенсионного возраста. Должен сказать, что на несоразмерность и неравномерность его повышения для мужчин и для женщин люди во время обсуждения обращали особенное внимание. У нас в крае также дискуссии шли очень активно, и подчеркну, что мнение населения, предложения нашего краевого парламента услышаны", — подчеркнул Томенко.