Ревнивец убил соперника и залил его труп бетоном в Красноярском крае

Следователи раскрыли убийство местного жителя в Козульском районе Красноярского края . Бесследно исчезнувшего в прошлом году мужчину убил его знакомый, сообщили в краевом ГСУ СК

Обвиняемый во всем признался и рассказал, что убил приятеля в прошлом году из ревности к супруге. Чтобы замести следы, он закопал тело погибшего в сарае и залил сверху бетоном.

Сейчас мужчина задержан. Правоохранители продолжают выяснять подробности случившегося. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.