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Ревнивец убил соперника и залил его труп бетоном в Красноярском крае
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Ревнивец убил соперника и залил его труп бетоном в Красноярском крае 

360tv.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Следователи раскрыли убийство местного жителя в Козульском районе Красноярского края. Бесследно исчезнувшего в прошлом году мужчину убил его знакомый, сообщили в краевом ГСУ СК.
Обвиняемый во всем признался и рассказал, что убил приятеля в прошлом году из ревности к супруге. Чтобы замести следы, он закопал тело погибшего в сарае и залил сверху бетоном.
Сейчас мужчина задержан. Правоохранители продолжают выяснять подробности случившегося. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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