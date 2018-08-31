Ревнивец убил соперника и залил его труп бетоном в Красноярском крае 

Следователи раскрыли убийство местного жителя в Козульском районе Красноярского края. Бесследно исчезнувшего в прошлом году мужчину убил его знакомый, сообщили в краевом ГСУ СК.
Обвиняемый во всем признался и рассказал, что убил приятеля в прошлом году из ревности к супруге. Чтобы замести следы, он закопал тело погибшего в сарае и залил сверху бетоном.
Сейчас мужчина задержан. Правоохранители продолжают выяснять подробности случившегося. Для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.