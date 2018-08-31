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Подозреваемый в убийстве знакомого заключен под стражу в Каменске
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Подозреваемый в убийстве знакомого заключен под стражу в Каменске 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
35-летний горожанин, подозреваемый в убийстве знакомого, заключен под стражу в Каменске-Шахтинском, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в ночь на 29 августа в ходе ссоры, произошедшей после распития спиртных напитков, мужчина нанес своему 42-летнему знакомому не менее 12 ножевых ранений, от которых тот скончался.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
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