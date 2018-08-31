Подозреваемый в убийстве знакомого заключен под стражу в Каменске

По версии следствия, в ночь на 29 августа в ходе ссоры, произошедшей после распития спиртных напитков, мужчина нанес своему 42-летнему знакомому не менее 12 ножевых ранений, от которых тот скончался.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи устанавливают обстоятельства преступления.