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Стало известно, когда новостройки в России начнут оснащать «умными» счетчиками
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Стало известно, когда новостройки в России начнут оснащать «умными» счетчиками 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Интеллектуальные системы учета расхода энергоресурсов появятся в российских новостройках с 2020 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
"Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года", — заявили в министерстве.
Отмечается, что Минстрой уже направил свои предложения в правительство России.
Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил, что ведомство не допустит включения в тарифы расходов на установку «умных» приборов учета электроэнергии.
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