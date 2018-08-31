Стало известно, когда новостройки в России начнут оснащать «умными» счетчиками

Интеллектуальные системы учета расхода энергоресурсов появятся в российских новостройках с 2020 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя

"Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года", — заявили в министерстве.