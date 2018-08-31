Российские новостройки оснастят «умными» счетчиками

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило и направило в правительство предложения по введению обязательной установки общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах. Об этом сообщила газета «Известия».

В Минстрое отметили, что правило коснется домов, которые будут введены в эксплуатацию с 1 января 2020 года.

По предложению министерства «умные» счетчики потребленной воды можно будет установить и во время поверки уже действующих приборов.

«Интеллектуальные» системы смогут помочь сделать более прозрачным процесс начисления платы, а также свести потери ресурсов к минимуму и, как следствие, уменьшить расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, в ведомстве отметили, что дополнительными удобствами для потребителей станет отсутствие необходимости передавать показания счетчиков, а также следить за сроками их поверки. Приборы будут осуществлять передачу актуальных данных о потребленных ресурсах в расчетный центр в режиме реального времени.