Ещё
Россиян хотят освободить от необходимости сдавать показания счетчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян хотят освободить от необходимости сдавать показания счетчиков 

РИА Новости + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило и направило в правительство страны предложения по введению обязательной установки счетчиков с функцией дистанционной передачи данных. Об этом представители ведомства сообщили газете «Известия».
Как подчеркнули в Минстрое, наличие «умных» счетчиков в многоквартирных домах освободит жильцов от необходимости самостоятельно передавать показания приборов. Устройства будут направлять в расчетный центр актуальную информацию о потреблении энергетических ресурсов в режиме реального времени, отметили в пресс-службе министерства.
"Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после первого января 2020 года", — рассказали представители ведомства.
При этом предполагается, что «умными» счетчиками оснастят не только новые дома.
"Планируется, что одновременно с проверкой возможно будет производить переоснащение или замену приборов учета на интеллектуальные системы с передачей данных онлайн", — заявили в Минстрое.
В настоящее время законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии находится на рассмотрении в Госдуме. В ноябре он был принят в первом чтении. Интеллектуальная система учета включает в себя, в частности, «умные» счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.
Последние новости
Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на убийство Захарченко296
Захарченко погиб1103
Захарченко смертельно ранен302
Россия закрыла космос для американцев373
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона370
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение