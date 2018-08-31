Россиян хотят освободить от необходимости сдавать показания счетчиков

Как подчеркнули в Минстрое, наличие «умных» счетчиков в многоквартирных домах освободит жильцов от необходимости самостоятельно передавать показания приборов. Устройства будут направлять в расчетный центр актуальную информацию о потреблении энергетических ресурсов в режиме реального времени, отметили в пресс-службе министерства.

"Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после первого января 2020 года", — рассказали представители ведомства.

При этом предполагается, что «умными» счетчиками оснастят не только новые дома.

"Планируется, что одновременно с проверкой возможно будет производить переоснащение или замену приборов учета на интеллектуальные системы с передачей данных онлайн", — заявили в Минстрое.