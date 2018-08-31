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Новостройки начнут оснащать «умными» счетчиками с 2020 года
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Новостройки начнут оснащать «умными» счетчиками с 2020 года 

Rambler News Service + ещё 23 5 часов назад
Фото: Газета Кемерова
Интеллектуальные системы учета расхода энергоресурсов появятся в новостройках, которые вводят в эксплуатацию с 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минстроя России.
«Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года», — заявили в ведомстве.
Минстрой уже направил свои предложения в правительство России. Их разработали с учетом комплексного плана мероприятий по повышению энергоэффективности российской экономики, который утвердили еще в апреле текущего года.
В ведомстве считают, что оснащение новостроек «умными» счетчиками сделает процесс оплаты коммунальных услуг более прозрачным, а также существенно сократит потери ресурсов. В результате расходы граждан России на ЖКУ удастся значительно уменьшить.
Еще одним преимуществом «умных» счетчиков является избавление потребителей от необходимости регулярно передавать показания приборов. Актуальная информация о расходе энергоресурсов будет передаваться автоматически в режиме реального времени. Минстрой уже подготовил законопроект об интеллектуальной системе учета потребления воды.
В министерстве отметили, что «умные» счетчики могут появиться не только в новостройках. Уже установленные приборы планируют заменить на новые в ходе их проверки, которая проходит каждые шесть лет для холодной воды и каждые четыре года для горячей.
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