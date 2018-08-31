Новостройки начнут оснащать «умными» счетчиками с 2020 года

Интеллектуальные системы учета расхода энергоресурсов появятся в новостройках, которые вводят в эксплуатацию с 2020 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минстроя России.

«Планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года», — заявили в ведомстве.

Минстрой уже направил свои предложения в правительство России . Их разработали с учетом комплексного плана мероприятий по повышению энергоэффективности российской экономики, который утвердили еще в апреле текущего года.

В ведомстве считают, что оснащение новостроек «умными» счетчиками сделает процесс оплаты коммунальных услуг более прозрачным, а также существенно сократит потери ресурсов. В результате расходы граждан России на ЖКУ удастся значительно уменьшить.

Еще одним преимуществом «умных» счетчиков является избавление потребителей от необходимости регулярно передавать показания приборов. Актуальная информация о расходе энергоресурсов будет передаваться автоматически в режиме реального времени. Минстрой уже подготовил законопроект об интеллектуальной системе учета потребления воды.

В министерстве отметили, что «умные» счетчики могут появиться не только в новостройках. Уже установленные приборы планируют заменить на новые в ходе их проверки, которая проходит каждые шесть лет для холодной воды и каждые четыре года для горячей.