Минстрой предложил оснастить новостройки «умными» счетчиками

В многоквартирных домах могут ввести обязательную установку общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, оснащенных дистанционной передачей данных. С таким предложением выступил Минстрой , сообщает газета «Известия»

Новостройки, которые введут в эксплуатацию после 1 января 2020 года, предлагают оснастить автоматическими системами учета электроэнергии. Приборы будут передавать в расчетный центр данные в режиме реального времени.

Ранее в центрах госуслуг «Мои документы» предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества с заменой счетчиков учета воды. Мошенники начинают звонить задолго до реального срока поверки счетчиков. Они представляются сотрудниками центров госуслуг и утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги они смогут в районном центре. Правонарушители могут даже указать номер окна или фамилию сотрудника центра.