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Минстрой предложил оснастить новостройки «умными» счетчиками
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Минстрой предложил оснастить новостройки «умными» счетчиками 

Москва24 + ещё 7 41 минуту назад
Фото: Москва24
В многоквартирных домах могут ввести обязательную установку общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, оснащенных дистанционной передачей данных. С таким предложением выступил Минстрой, сообщает газета «Известия».
Новостройки, которые введут в эксплуатацию после 1 января 2020 года, предлагают оснастить автоматическими системами учета электроэнергии. Приборы будут передавать в расчетный центр данные в режиме реального времени.
Ранее в центрах госуслуг «Мои документы» предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества с заменой счетчиков учета воды. Мошенники начинают звонить задолго до реального срока поверки счетчиков. Они представляются сотрудниками центров госуслуг и утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги они смогут в районном центре. Правонарушители могут даже указать номер окна или фамилию сотрудника центра.
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