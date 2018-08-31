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Минстрой предложил оснащать дома «умными» счетчиками
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Минстрой предложил оснащать дома «умными» счетчиками 

Российская Газета + ещё 30 31 августа 2018
Фото: Российская Газета
В Минстрое отмечают, что это позволит избавить жильцов от необходимости передавать показания счетчиков. Предложение направлено в правительство в рамках Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики страны, сообщает ТАСС.
"Умные" приборы сами связываются с принимающей станцией и передают показания расхода ресурсов — воды, тепла, электроэнергии за определенный период времени. В расчетном центре по этим данным проводят начисления оплаты.
Как предполагается, в результате установки интеллектуальных счетчиков экономия электроэнергии и тепла в целом по стране составит 300 миллиардов рублей в год.
Между тем, предложения оснастить не только новостройки, но и все другие дома интеллектуальными приборами озвучивались и раньше. Но пока даже обычными счетчиками оснащены далеко не все дома. При этом первоначально законодательно был определен срок установки приборов учета до июля 2012 года. Затем этот срок переносился.
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