Минстрой предложил оснащать дома «умными» счетчиками

Минстрое отмечают, что это позволит избавить жильцов от необходимости передавать показания счетчиков. Предложение направлено в правительство в рамках Комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики страны, сообщает ТАСС

"Умные" приборы сами связываются с принимающей станцией и передают показания расхода ресурсов — воды, тепла, электроэнергии за определенный период времени. В расчетном центре по этим данным проводят начисления оплаты.

Как предполагается, в результате установки интеллектуальных счетчиков экономия электроэнергии и тепла в целом по стране составит 300 миллиардов рублей в год.

Между тем, предложения оснастить не только новостройки, но и все другие дома интеллектуальными приборами озвучивались и раньше. Но пока даже обычными счетчиками оснащены далеко не все дома. При этом первоначально законодательно был определен срок установки приборов учета до июля 2012 года. Затем этот срок переносился.