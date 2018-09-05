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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 10 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Шереметьево задержано три рейса, в Домодедово задержали 14 рейсов и шесть отменили.
В свою очередь во Внуково задержали четыре рейса и один отменили.
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