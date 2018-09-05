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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
+
ещё 10
1 час назад
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Фото:
Москва24
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Шереметьево
задержано три рейса, в Домодедово задержали 14 рейсов и шесть отменили.
В свою очередь во
Внуково
задержали четыре рейса и один отменили.
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