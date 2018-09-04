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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 8 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Шереметьево задержано 10 рейсов, в Домодедово задержали 13 рейсов и девять отменили.
В свою очередь во Внуково задержанных и отмененных рейсов нет.
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