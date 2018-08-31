Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права, повышение стипендий, штрафы за отсутствие полисов ОСАГО и многое другое. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом осени.

Наследственный фонд

С начала сентября вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян по распоряжению их имуществом в случае ухода из жизни. В отечественном правовом поле появляется новое понятие — наследственный фонд. Он будет функционировать после смерти наследодателя, все условия, в том числе по распоряжению имуществом, будут прописаны в завещании.

Нововведение призвано защитить интересы кредиторов умершего. Они получат право предъявить к наследникам и фонду требования по уплате долгов. Фонд, в свою очередь, должен защищать юридические права несовершеннолетних детей наследователей, которые имеют право на наследство вне зависимости от текста завещания.

Сдача экзаменов на права по-новому

Тем, кто решит освоить навыки вождения автомобилем после 1 сентября необходимо знать об изменениях в порядке сдачи экзаменов на управление транспортным средством. Согласно новому регламенту МВД , из-за одной ошибки в теоретической части необходимо будет в течение пяти минут ответить на пять дополнительных вопросов.

Меняется и порядок сдачи практической части. Количество упражнений увеличится с трех до пяти, на выполнение каждого дается не более двух минут. Что касается сдачи на права в городе, то эта часть не может длиться более 30 минут.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО

С начала осени штраф в размере 500 рублей ожидает тех водителей, кто ездит без полиса ОСАГО из-за того, что оставили его дома или забыли распечатать после оформления онлайн. В случае, если срок действия истек, то водитель должен будет заплатить уже 800 рублей. Та же сумма предусмотрена для нарушителей, у которых вовсе нет полиса. Полное отсутствие документа будут фиксировать установленные на дорогах камеры по государственным регистрационным номерам машин.

Это не единственное новшество в сфере гражданского автострахования. С сентября Центральный банк не сможет менять тарифы на ОСАГО в течение года после их установления. При этом устанавливается верхняя и нижняя планки стоимости полиса.

Стипендии проиндексируют

С началом нового учебного года студенческие стипендии увеличатся на 4%. Ранее об этом говорила министр просвещения России Ольга Васильева . «В 2018 году объем стипендиального фонда вырастет на 3 миллиарда 700 миллионов рублей», — отмечала глава ведомства.

Стоит подчеркнуть, что размер выплат на менялся с 2014 года. По состоянию на 1 января 2017 года минимальный уровень стипендий учащимся вузов составлял 1340 рублей.

Транспорт без турникетов

Перемены произойдут и в московском общественном транспорте. Все существующие турникеты в автобусах, трамваях и других видах транспорта уберут, вместо этого в салонах будут установлены валидаторы. Первые турникеты власти убрали еще в январе этого года.

Благодаря этому время посадки в транспортное средство значительно уменьшится, на остановках перестанут возникать заторы, а ситуация на дорогах в целом улучшится.

Банки станут ответственнее

Согласно коррективам в нормативную базу, которую внес Центробанк, повышается коэффициент риска для банков при выдаче займов. К примеру, давая деньги людям с сомнительной кредитной историей, организации будут сильнее рисковать собственными финансами. Предполагается, что такие меры сделают кредитную политику банков более ответственной и взвешенной.

Вместе с тем в сентябре вступают в силу изменения в формулу расчета эффективной процентной ставки, указываемой жирным шрифтом в кредитных договорах в правом верхнем углу. По новой формуле, не будет даваться существенно завышенных значений в тех случаях, если займ оформляется на небольшой период. Также расчет станет точнее для тех клиентов, с которых банк не берет дополнительных комиссий.