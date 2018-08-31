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Около 200 тысяч человек примут участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»
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Около 200 тысяч человек примут участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево» 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
22 сентября на территории всей Московской области состоится ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Ее главные цели: озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах региона, а также экологическое воспитание молодого поколения.
«Ежегодные акции по посадке деревьев — это не только вклад в лесовосстановление и озеленение Подмосковья, но и воспитание бережного отношения к лесу. В рамках предстоящей акции «Наш лес. Посади свое дерево» почти на 1700 участках площадью более 750 гектаров посадят порядка 1,5 миллиона деревьев. Мы ожидаем, что в акции примут участие около 200 тысяч человек», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
Центральной площадкой мероприятий в этом году станет лесной участок вблизи деревни Островцы в Раменском. «Здесь мы ожидаем свыше 6,5 тысячи участников акции, которые посадят 160 тысяч различных деревьев: елей, сосен, лиственниц», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
Для всех желающих принять участие в акции уже подготовлены сеянцы, саженцы и посадочный инвентарь. А специалисты лесного хозяйства научат, как правильно сажать деревья. Ознакомиться с перечнем площадок можно на официальном сайте акции.
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