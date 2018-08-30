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Советы туристам: что делать до и во время приезда в Грузию
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Советы туристам: что делать до и во время приезда в Грузию
Sputnik Грузия
1 час назад
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Sputnik Грузия
Директор Центра правовой защиты Александр Беженцев в мультимедийном пресс-центе
Sputnik
Грузия дал советы туристам. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что необходимо знать о турагенствах, проверки автомобилей и «опасных»сувенирах
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