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Советы туристам: что делать до и во время приезда в Грузию
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Советы туристам: что делать до и во время приезда в Грузию 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Директор Центра правовой защиты Александр Беженцев в мультимедийном пресс-центе Sputnik Грузия дал советы туристам. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что необходимо знать о турагенствах, проверки автомобилей и «опасных»сувенирах
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