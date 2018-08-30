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Более тысячи жителей Отрадного не оплачивали коммуналку свыше полугода
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Более тысячи жителей Отрадного не оплачивали коммуналку свыше полугода 

Управа района Отрадное + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Об этом сообщили в юридическом отделе районного ГБУ «Жилищник».
— На сегодняшний день в районе Отрадное 1 067 лицевых счетов имеют задолженность свыше шести месяцев по оплате ЖКУ. С начала года в отношении должников района было направлено в суд 451 исковое заявление на общую сумму задолженности более 32 миллионов рублей. Кроме того, в службу судебных приставов на принудительное взыскание долгов было передано 473 исполнительных листа на общую сумму свыше 33 миллионов рублей. При этом приставам удалось взыскать с неплательщиков порядка шести миллионов, — рассказали в юротделе управляющей компании.
Кроме этого, за долги по коммуналке у двух жителей Отрадного арестовали имущество — автомобили Toyota RAV4 и Toyota Cruiser Prado.
Отметим, что в общей сложности в управлении «Жилищника района Отрадное» находятся 212 многоквартирных домов — это 47 070 лицевых счетов. (ис)
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