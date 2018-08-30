Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

вернется в издание на новую должность редакционного директора. Обязанности главного редактора вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Николай Мазурин , передает

"30 августа 2018 года журнал Forbes Россия сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании «AC РУС МЕДИА», — говорится в заявлении бывшего издателя журнала медиагруппы ACMG.

"В составе сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила до 2023 года лицензию на издание Forbes в России", — добавили в медиагруппе ACMG.

В документе отмечается, что издателем Forbes назначена Наталья Гандурина, а Мазурин и Усков вернутся в руководство журнала.

"Структуры Магомеда Мусаева возьмут на себя погашение долгов по налогам и другим платежам Forbes Россия. Наталья Гандурина и Николай Усков согласились отозвать свои иски к компании «AC РУС МЕДИА». В свою очередь Александр Федотов отозвал иск к Николаю Ускову", — отмечается в заявлении.

Редакционное собрание журнала Forbes Россия и встреча с новым владельцем издания состоятся 31 августа. Об этом ТАСС сообщил в четверг редакционный директор издания Николай Усков. «Завтра я выйду на работу. Будем наводить порядок, много проблем разных накопилось, на их решение уйдет какое-то время. Магомед Мусаев завтра придет в редакцию на нашу общую встречу», — сказал Усков.

Он отметил, что сейчас главная задача — восстановить редакционную команду. «Тех, кто ушел, буду пытаться вернуть. Тех, кто получил хорошие предложения, пока не платили зарплату, буду уговаривать остаться», — сказал главред.

Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, одобрила смену владельца. А Александр Федотов выразил благодарность Мусаеву за то, что он «в непростой для компании момент нашел возможность прийти на помощь».

"Уверен, что при его поддержке Forbes Россия сохранит лидерство на рынке деловых медиа. Учитывая обширный опыт господина Мусаева в создании и продвижении международных инновационных проектов, Forbes, несомненно, сможет выйти на новый уровень. Я рад, что наше соглашение было всецело поддержано правообладателями бренда Forbes", — сказал Федотов.

В свою очередь Мусаев заявил, что «Forbes — журнал со столетней историей».

"В мире немного брендов, которые обладают таким достоинством и харизмой. Независимость редакционной политики, преданность высоким профессиональным стандартам, твердость в их отстаивании превратили Forbes Россия в один из самых влиятельных журналов не только в нашей стране. Он пользуется заслуженным уважением и за ее пределами", — заявил Мусаев.

Бизнесмен выразил уверенность, что «общими усилиями мы дадим новый импульс развитию журнала как площадки, аккумулирующей лучшие идеи, предпринимательский дух и творческую энергию наших героев и читателей».

Магомед Мусаев — российский предприниматель, основатель и президент международного холдинга Global Venture Alliance (GVA), управляющего портфелем инвестиций на 120 млн долларов, созданным в 2011 году с площадками в Сан-Франциско и Москве. Холдинг объединяет акселерационные и образовательные программы, венчурные и благотворительные фонды, а также исследовательские институты.

Конфликт прежнего владельца с редакцией журнала

Об увольнении Николая Ускова с должности главного редактора российской версии Forbes стало известно

9 июня. В ACMG сообщили, что причиной увольнения стали «неудовлетворенность качеством» работы и нарушения трудового контракта со стороны главного редактора журнала. Позднее сам Усков заявил, что был уволен за участие в передаче «Особое мнение» на "Эхе Москвы" . Кроме того, по словам Ускова, его отношения с Федотовым «резко изменились» после

скандала с изъятием

Андрея Костина. из зарплатного рейтинга Forbes сведений о зарплате главы ВТБ

"На совещании накануне, при участии моего заместителя Николая Мазурина и автора рейтинга, Елены Березанской , Федотов согласился с нашими доводами оставить рейтинг зарплат топ-менеджеров в том виде, в каком он есть. Но позднее, воспользовавшись тем, что я был в отпуске, он надавил на Колю Мазурина, и зарплата Костина все-таки исчезла из журнала", — объяснял Усков.

По словам журналиста, после отпуска он написал Федотову «жесткое письмо c осуждением его грубых и недопустимых действий», после чего им на время удалось наладить рабочие отношения. Но затем Федотов попытался изменить устав редакции Forbes, который Усков, по его словам, отказался подписывать, так как он превращал " редакцию в послушный инструмент прихотей и фантазий" владельца издания.

По словам отстраненного от должности главреда, Федотов предложил ему «нехилую компенсацию» в размере почти 100 тысяч долларов. «Возможно, вы удивитесь, но я отказался. Не то чтобы я счел эту компенсацию маленькой. Я считаю ее слишком большой. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, „отползу“ в сторону „заниматься другими проектами“. Но я этого не сделаю», — написал Усков

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6 июля Усков подал

иск в Пресненский суд Москвы

к издателю Forbes — компании «АС РУС МЕДИА» — о восстановлении на работе в прежней должности. Он заявил о намерениях добиваться признания незаконными дисциплинарных взысканий и выплат, в том числе компенсации морального вреда, а также подать еще ряд исков, касающихся нарушения закона «О СМИ», невыплаты зарплаты и гонораров.

Со своей стороны издатель российской версии журнала Forbes и владелец группы Artcom Media Group Александр Федотов подал иск против Ускова в Останкинский районный суд Москвы с целью «защиты чести, достоинства и деловой репутации». А директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман пояснил, что издатель направил в суд два иска, один из которых касается разглашения коммерческой тайны.