Около тысячи человек вышли на митинг против пенсионных изменений в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 2 сентября. / ТАСС /. Около тысячи человек приняли участие в согласованном митинге против изменений в пенсионное законодательство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня на площади Ленина прошло публичное согласованное мероприятие, в котором приняли участие около тысячи человек. Нарушений порядка не зафиксировано", — сказал представитель региональной полиции.

Как сообщила ТАСС первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова, в заявке при согласовании акции указывалась ее численность на уровне 3 тыс. человек.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Предложенные президентом изменения должны быть подготовлены ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях, которое должно состояться 24 сентября.