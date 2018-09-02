Ещё
Около тысячи человек вышли на митинг против пенсионных изменений в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около тысячи человек вышли на митинг против пенсионных изменений в Петербурге 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Около тысячи человек приняли участие в согласованном митинге против изменений в пенсионное законодательство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня на площади Ленина прошло публичное согласованное мероприятие, в котором приняли участие около тысячи человек. Нарушений порядка не зафиксировано", — сказал представитель региональной полиции.
Как сообщила ТАСС первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова, в заявке при согласовании акции указывалась ее численность на уровне 3 тыс. человек.
Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта.
Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.
Предложенные президентом изменения должны быть подготовлены ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях, которое должно состояться 24 сентября.
ТАСС: последние новости
Число желающих проститься с Захарченко в центре Донецка увеличилось до 70 тыс. Около 35 тыс. паломников помолились у мощей Спиридона Тримифунтского в Краснодаре Дайвер погиб в Крыму, попав под прогулочный катер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о «жестких» переговорах Путина и Порошенко560
На прощании с Кобзоном произошло ЧП425
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко788
Озвучены причины катастрофы «Боинга» в Сочи31
Умер Коля Васин61
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение