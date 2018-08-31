Ещё
Появилось видео с места убийства Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео с места убийства Захарченко 

Lenta.ru + ещё 62 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В эфире телеканала «Россия 24» показали видеоролик с места, где 31 августа был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
На кадрах видно расположенное в центре Донецка кафе «Сепар», в котором и произошел взрыв, убивший Захарченко. Место оцеплено, там работают взрывотехники.
«Закладка взрывчатки внутри ресторана. На входе сразу произошел взрыв», — рассказал RT советник главы ДНР Александр Казаков.
Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве, произошедшем 31 августа в донецком кафе «Сепар», которое расположено недалеко от его резиденции. Также в инциденте пострадали еще трое человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Власти непризнанной республики считают произошедшее терактом.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает убийство Захарченко как теракт, а также обвинила в этом украинские власти.
В свою очередь Служба безопасности Украины предположила, что убийство главы ДНР является «результатом междоусобных войн», однако, по одной из версий Киева, за преступлением может стоять Москва.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на убийство Захарченко531
Захарченко взорвали на поминках по Кобзону163
Захарченко погиб1317
Взрыв на оборонном заводе и другие события дня12
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона391
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение