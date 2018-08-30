В Калининградской области появились новые заповедные территории

Соответствующие постановления вступят в силу на днях. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Статус особо охраняемой природной территории получат две дубовые аллеи в Нестеровском районе и огромный валун в природном парке «Виштынецкий. Государственным природным заказником станет Балтийская коса. Там, как отметили в министерстве, уникальный животный и растительный мир, а также над песками косы проходит путь миграции птиц.

Людмила Поплавская, заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области:

— Будет охраняться, подлежать охране, будут госинспектора охранять эту косу, в том числе от незаконных застроек, от незаконных использований территорий, свободного разъезда по дюнам, авандюнам, это всё конечно будет ограничено.