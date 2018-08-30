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В Калининградской области появились новые заповедные территории
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В Калининградской области появились новые заповедные территории 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Соответствующие постановления вступят в силу на днях. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Статус особо охраняемой природной территории получат две дубовые аллеи в Нестеровском районе и огромный валун в природном парке «Виштынецкий. Государственным природным заказником станет Балтийская коса. Там, как отметили в министерстве, уникальный животный и растительный мир, а также над песками косы проходит путь миграции птиц.
Людмила Поплавская, заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области:
— Будет охраняться, подлежать охране, будут госинспектора охранять эту косу, в том числе от незаконных застроек, от незаконных использований территорий, свободного разъезда по дюнам, авандюнам, это всё конечно будет ограничено.
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