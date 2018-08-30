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В Греции число жертв пожара увеличилось до 98 человек
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В Греции число жертв пожара увеличилось до 98 человек 

РИА Новости + ещё 1 23 часа назад
АФИНЫ, 30 авг — РИА Новости. Число жертв пожара, произошедшего 23 июля в Восточной Аттике, увеличилось до 98 человек, сообщила пожарная служба Греции.
"Число жертв пожара в Восточной Аттике достигло 98 человек. В больницах Аттики на данный момент скончались 15 человек, пострадавших во время пожара", — сообщила пожарная служба.
Идентифицированы тела 83 погибших, обнаруженных на месте пожара.
В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров. В Восточной Аттике при 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофорта, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. Погибли десятки человек, в больницы попали почти 190 человек. Почти все люди погибли в поселке Мати.
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