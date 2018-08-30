ФАС завела дело на челябинского губернатора на 8 млрд руб. 

ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а также Министерства дорожного хозяйства региона и компании «Южуралмост» о сговоре на торгах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идёт о торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог, их сумма превышает восемь миллиардов рублей.
Как сообщается, данные лоты при проведении аукционов долгое время укрупнялись с целью ограничения конкуренции, при этом заявки других компаний отклонялись по основаниям, которые не предусмотрены законом о контрактной системе.
В результате начальная (максимальная) цена контракта снижалась не более, чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения, уточняет ФАС.
В управлении ФАС по Челябинской области «Интерфаксу» заявили, что речь идет об аукционах, проводившихся региональным министерством дорожного хозяйства в период с ноября 2015 по март 2018 года.