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Полицейские Владимирской области проводят акцию «Помоги собрать ребенка в школу»
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Полицейские Владимирской области проводят акцию «Помоги собрать ребенка в школу» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 1 1 час назад
В рамках ежегодной акции «Помоги собрать ребенка в школу» сотрудники отделов по работе с личным составом ОМВД совместно с коллегами — сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и инспекторами ГИБДД традиционно поздравляют воспитанников подшефных детских домов и ребят из социально-реабилитационных центров с новым учебным годом.
С добрыми пожеланиями упорства в учебе, сил для того, чтобы постигать новые знания, и, конечно, хороших оценок обратился к воспитанникам Муромского детского дома временно исполняющий обязанности начальника отдела по работе с личным составом капитан внутренней службы Евгений Титов и председатель Совета ветеранов майор милиции в запасе Валерий Жестков. Инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Илья Данилов напомнил ребятам о Правилах дорожного движения и о важности применения световозвращающих стикеров, а инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Алина Шиповских провела профилактическую беседу о необходимости соблюдения дисциплины в школе, рассказала об ответственности за совершение правонарушений.
Старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Екатерина Зотова и временно исполняющий обязанности начальника отделения по работе с личным составом Меленковского ОМВД Марина Шалумова посетили Меленковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Сотрудники Отдела МВД России по Петушинскому району помогли подготовиться к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей. Собинские полицейские посетили подшефный детский дом им. С. М. Кирова. Полицейские ОМВД России по Суздальскому району приехали к воспитанникам Суздальского специального коррекционного детского дома № 3, над которым ОМВД шефствует уже несколько лет.
В гости к подросткам полицейские приезжают с подарками — необходимой для учебы канцелярией, материалами для творчества, спортивным инвентарем.
Благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу» проходит ежегодно. Сотрудники полиции активно принимают в ней участие, стараясь дарить радость и частичку своего тепла детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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