ФАС заинтересовалось делами челябинского губернатора Бориса Дубровского

Южноуральское УФАС возбудило дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Челябинской области

Дело рассматривается в отношении сразу нескольких ключевых региональных министерств (Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области), АО «Южуралмост»и лично в отношении губернатора Челябинской области,. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех них победителем стало АО «Южуралмост». Лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе. Кроме того, ряд контрактов был заключен несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения», — пояснил источник.

При этом в ведомстве отмечают, что подобные нечестные аукционы стали привычным делом не только для Южного Урала, но и для ряда других субъектов РФ. Подобные схемы заключения госконтрактов были доказаны еще в 64 регионах, где также рассматривается дело о дорожных картелях. Доход дорожных королей исчисляется сотнями миллиардов рублей.