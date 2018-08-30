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За месяц в Вологде демонтируют 50 незаконно установленных рекламных конструкций
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За месяц в Вологде демонтируют 50 незаконно установленных рекламных конструкций 

Официальный сайт Администрации города Вологды + ещё 1 45 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В областной столице продолжается работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Он осуществляется как в принудительном порядке городскими властями, так и на добровольной основе — собственниками несанкционированных билбордов и вывесок. В течение ближайшего месяца будет демонтировано порядка 50 рекламных конструкций, установленных с нарушением законодательства.
«По поручению Мэра города нами проведены рабочие встречи с представителями рекламного бизнеса. Мы обозначили около 50 конструкций, которые установлены с нарушением законодательства, и поставили жесткие условия, а именно, был дан срок в течение месяца демонтировать их. Надеемся, что собственники проявят сознательность и уберут рекламные щиты своими силами. В противном случае после 1 октября будет произведен принудительный демонтаж за счет городского бюджета, а собственнику выставят счет за проделанную работу», — рассказала начальник службы по наружной рекламе Департамента градостроительства Вологды Виктория Семенова.
Ряд предпринимателей уже начали эту работу. Одна из рекламных компаний сегодня демонтировала большой билборд на перекрестке Советского проспекта и улицы Козлёнской, вторая — рекламный пилларс на Каменном мосту.
Незаконные рекламные конструкции не только портят облик города, но и нередко, будучи установленными в несанкционированных местах, доставляют неудобства жителям. Поскольку их владельцы не заключают договоры с городской Администраций, это влечет за собой недополучение средств в бюджет Вологды. С начала этого года Администрацией города уже демонтировано 45 рекламных конструкций разного формата, еще ряд незаконных баннеров собственники убрали сами.
Напомним, на законных основаниях рекламные конструкции размещаются в Вологде на основе специально разработанной схемы, на которой отмечено 576 точек. Ежегодно от размещения законной рекламы в бюджет города поступает 35 млн рублей.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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