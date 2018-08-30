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Тело убитой женщины нашли во дворе дома жители Омска
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Тело убитой женщины нашли во дворе дома жители Омска 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Омске местные жители обнаружили труп 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Полиция уже задержала предполагаемого преступника, сообщил портал Оm1.ru.
«Стражи порядка установили, с кем женщина была в этот вечер, и запросили записи с видеокамер. Подозреваемого оперативно нашли и отвезли в изолятор. Им оказался 47-летний местный житель, который уже был судим за убийство, незаконный оборот оружия и кражи», — пишет издание.
Известно, что со злоумышленником женщина познакомилась меньше, чем за сутки до гибели. Во время совместной прогулки пара повздорила, и в пылу ссоры ухажер ударил спутницу по голове. Предположительно, он был пьян.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его арестовали на время следствия.
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