Тело убитой женщины нашли во дворе дома жители Омска

Омске местные жители обнаружили труп 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Полиция уже задержала предполагаемого преступника, сообщил портал Оm1.ru.

«Стражи порядка установили, с кем женщина была в этот вечер, и запросили записи с видеокамер. Подозреваемого оперативно нашли и отвезли в изолятор. Им оказался 47-летний местный житель, который уже был судим за убийство, незаконный оборот оружия и кражи», — пишет издание.

Известно, что со злоумышленником женщина познакомилась меньше, чем за сутки до гибели. Во время совместной прогулки пара повздорила, и в пылу ссоры ухажер ударил спутницу по голове. Предположительно, он был пьян.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его арестовали на время следствия.