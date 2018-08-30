Коллекторы парализовали работу диспетчерской «Новогора»

Коллекторы парализовали работу диспетчерской компании «Ноговор-Прикамье».

В пресс-службе компании рассказали, что они на несколько часов парализовали работу контактно-информационной службы. За несколько часов коллекторы позвонили 100 раз. Они разыскивали из сотрудников компании, у которого, по их словам, есть долг по кредиту. Все телефонные разговоры сопровождались нецензурной речью и оскорблениями в адрес специалистов информационного центра.

«Как правило, по телефонам 2100-680 пермяки задают вопросы по водоснабжению, получают сведения, которые связаны с деятельностью компании. Хулиганские действия коллекторов, создали огромную очередь из телефонных звонков, тем самым препятствуя дозвону потребителей до ресурсоснабжающей компании», — пояснили в «Новогоре».