Ещё
Коллекторы парализовали работу диспетчерской «Новогора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллекторы парализовали работу диспетчерской «Новогора» 

АиФ Пермь + ещё 1 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Коллекторы парализовали работу диспетчерской компании «Ноговор-Прикамье».
В пресс-службе компании рассказали, что они на несколько часов парализовали работу контактно-информационной службы. За несколько часов коллекторы позвонили 100 раз. Они разыскивали из сотрудников компании, у которого, по их словам, есть долг по кредиту. Все телефонные разговоры сопровождались нецензурной речью и оскорблениями в адрес специалистов информационного центра.
«Как правило, по телефонам 2100-680 пермяки задают вопросы по водоснабжению, получают сведения, которые связаны с деятельностью компании. Хулиганские действия коллекторов, создали огромную очередь из телефонных звонков, тем самым препятствуя дозвону потребителей до ресурсоснабжающей компании», — пояснили в «Новогоре».
АиФ Пермь: последние новости
Место Михаила Бабича в руководстве ПФО занял его заместитель Игорь Паньшин Пермский экс-депутат, избивший DJ-Smash, в третий раз станет отцом В Прикамье разыскивается 38-летний мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон491
Владимир Меньшов госпитализирован33
Российские пенсии сравнили с мировыми1011
Путину сделали «царский» подарок36
В МКС попал метеорит12
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение