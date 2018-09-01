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В Подмосковье открылись 18 новых фельдшерско‑акушерских пунктов
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В Подмосковье открылись 18 новых фельдшерско‑акушерских пунктов 

РИАМО + ещё 6 45 минут назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья открылись 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по типу модульных конструкций, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 83 объекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«ФАПы появились на территории восьми муниципалитетов: Воскресенска, Зарайска, Каширы, Коломны, Луховиц, Ногинска, Шатуры и Серебряных Прудов. На эти цели из регионального бюджета выделено более 215 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Всего в период с 2015-й по 2018-й годы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева предусмотрено строительство более 100 ФАПов по типу модульных конструкций. В них располагается встроенное жилье для медицинского работника и его семьи.
«До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще 83 ФАПов. С 2019-го по 2024-й годы в Московской области планируется строительство еще 69 фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов. Их открытие позволило улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.
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