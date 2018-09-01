В Подмосковье открылись 18 новых фельдшерско‑акушерских пунктов

На территории Подмосковья открылись 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по типу модульных конструкций, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 83 объекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Зарайска, Каширы, Коломны, Луховиц, Ногинска, «ФАПы появились на территории восьми муниципалитетов: Воскресенска Шатуры и Серебряных Прудов. На эти цели из регионального бюджета выделено более 215 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Всего в период с 2015-й по 2018-й годы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева предусмотрено строительство более 100 ФАПов по типу модульных конструкций. В них располагается встроенное жилье для медицинского работника и его семьи.

«До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще 83 ФАПов. С 2019-го по 2024-й годы в Московской области планируется строительство еще 69 фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков

Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов. Их открытие позволило улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.