В Подмосковье начали работу 18 фельдшерско-акушерских пунктов

"До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще 83 ФАПов. С 2019 по 2024 годы в Московской области планируется строительство еще 69 фельдшерско-акушерских пунктов", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова

Отмечается, что на эти цели из регионального бюджета выделено более 215 миллионов рублей. Всего в период с 2015-2018 годов по поручению главы региона предусмотрено строительство более 100 ФАПов по типу модульных конструкций. В них располагается встроенное жилье для медицинского работника и его семьи.