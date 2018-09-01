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В Подмосковье начали работу 18 фельдшерско-акушерских пунктов
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В Подмосковье начали работу 18 фельдшерско-акушерских пунктов 

РИА Новости + ещё 7 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Восемнадцать фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) открылись на территории восьми муниципалитетов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"До конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию еще 83 ФАПов. С 2019 по 2024 годы в Московской области планируется строительство еще 69 фельдшерско-акушерских пунктов", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.
Отмечается, что на эти цели из регионального бюджета выделено более 215 миллионов рублей. Всего в период с 2015-2018 годов по поручению главы региона предусмотрено строительство более 100 ФАПов по типу модульных конструкций. В них располагается встроенное жилье для медицинского работника и его семьи.
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