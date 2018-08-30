Строительство около 20 ФАПов планируют завершить до сентября в Подмосковье

Порядка 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) появятся в Подмосковье к сентябрю, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«До сентября мы должны сдать еще около 20 ФАПов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Очень важно, чтобы на объектах работали профессионалы своего дела, подчеркнул он.

Ранее первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что до конца 2024 году в регионе построят 69 фельдшерско-акушерских пунктов, каждый из которых будет оснащен необходимым медицинским оборудованием и жильем для медицинского сотрудника и его семьи.

В следующем году планируется построить и оборудовать 12 ФАПов на сумму свыше 222 миллионов рублей.

Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов.

Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов. Их открытие позволило улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.