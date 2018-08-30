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Строительство около 20 ФАПов планируют завершить до сентября в Подмосковье
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Строительство около 20 ФАПов планируют завершить до сентября в Подмосковье 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) появятся в Подмосковье к сентябрю, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«До сентября мы должны сдать еще около 20 ФАПов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Очень важно, чтобы на объектах работали профессионалы своего дела, подчеркнул он.
Ранее первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что до конца 2024 году в регионе построят 69 фельдшерско-акушерских пунктов, каждый из которых будет оснащен необходимым медицинским оборудованием и жильем для медицинского сотрудника и его семьи.
В следующем году планируется построить и оборудовать 12 ФАПов на сумму свыше 222 миллионов рублей.
Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов.
Губернаторская программа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в Подмосковье работает порядка 500 ФАПов. Их открытие позволило улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению.
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