План финансового оздоровления Центра Хруничева направлен в кабмин 

КЛИН (Московская область), 30 авг — РИА Новости. План финансового оздоровления Центра Хруничева, подготовленный Роскосмосом, направлен в правительство, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"План финансового оздоровления уже находится в правительстве", — сказал он.
Центр имени Хруничева в прошлом году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства.
Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.
ГКНПЦ имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах.