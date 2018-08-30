План финансового оздоровления Центра Хруничева направлен в кабмин

"План финансового оздоровления уже находится в правительстве", — сказал он.

Центр имени Хруничева в прошлом году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства.

Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.

ГКНПЦ имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах.