Ещё
План финансового оздоровления Центра Хруничева направлен в кабмин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

План финансового оздоровления Центра Хруничева направлен в кабмин 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
КЛИН (Московская область), 30 авг — РИА Новости. План финансового оздоровления Центра Хруничева, подготовленный Роскосмосом, направлен в правительство, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"План финансового оздоровления уже находится в правительстве", — сказал он.
Центр имени Хруничева в прошлом году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства.
Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.
ГКНПЦ имени Хруничева производит ракеты-носители и космические аппараты. Его заводы находятся в Москве, Воронеже, Омске и других городах.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Голикова: во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет В Киеве объяснили, почему украинцам надо перевезти родственников из РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон279
Умер Иосиф Кобзон347
Владимир Меньшов госпитализирован23
Российские пенсии сравнили с мировыми970
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение