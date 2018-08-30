Центр Хруничева погасит долги в течение трех лет

"Мы видим, когда нам надо платить по кредитам, мы с банками провели необходимую работу. Мы планируем, что не разово мы покроем эту сумму, а в течение трех лет мы рассчитаемся со всеми кредиторами. Госкорпорация немного подождет, потому что это ее предприятие", — сказал он.