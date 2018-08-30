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Центр Хруничева погасит долги в течение трех лет
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Центр Хруничева погасит долги в течение трех лет 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЛИН, 30 авг — РИА Новости. Центр Хруничева с помощью Роскосмоса погасит долги перед кредиторами в течение трех лет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы видим, когда нам надо платить по кредитам, мы с банками провели необходимую работу. Мы планируем, что не разово мы покроем эту сумму, а в течение трех лет мы рассчитаемся со всеми кредиторами. Госкорпорация немного подождет, потому что это ее предприятие", — сказал он.
Ранее Рогозин сообщил, что долги Центра Хруничева превышают 100 миллиардов рублей: он должен по 15 миллиардов рублей Сбербанку и Россельхозбанку, 12,5 миллиарда — ВЭБу, 4,5 миллиарда — Фондсервисбанку, еще 26 миллиардов — займ со стороны Роскосмоса.
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