В горах Алтая найдено тело альпиниста, погибшего четыре года назад

МОСКВА , 30 августа. / ТАСС /. Альпинистская группа, проходившая по одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру, обнаружила в ледниках тело альпиниста. По этому факту СУ СК региона проводит проверку, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела альпиниста в ледниках вершины горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района. 24 августа при прохождении группой альпинистов маршрута по одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта в ледниках было обнаружено тело мужчины, о чем туристы сообщили в ГУ МЧС . Спустя четыре дня спасателям удалось освободить изо льда тело замерзшего альпиниста, после чего оно было транспортировано в морг районной больницы", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, исходя из сохранившейся на теле погибшего одежде и находившихся при нем предметов, это 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года. Родственники пропавшего без вести выехали в Кош-Агачский район для опознания.