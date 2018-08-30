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В горах Алтая найдено тело альпиниста, погибшего четыре года назад
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В горах Алтая найдено тело альпиниста, погибшего четыре года назад 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Амител
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Альпинистская группа, проходившая по одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру, обнаружила в ледниках тело альпиниста. По этому факту СУ СК региона проводит проверку, сообщается в четверг на сайте ведомства.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела альпиниста в ледниках вершины горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района. 24 августа при прохождении группой альпинистов маршрута по одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта в ледниках было обнаружено тело мужчины, о чем туристы сообщили в ГУ МЧС. Спустя четыре дня спасателям удалось освободить изо льда тело замерзшего альпиниста, после чего оно было транспортировано в морг районной больницы", — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, исходя из сохранившейся на теле погибшего одежде и находившихся при нем предметов, это 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года. Родственники пропавшего без вести выехали в Кош-Агачский район для опознания.
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