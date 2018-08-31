Ещё
Роспотребнадзор сообщил о снижении качества импортной продукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор сообщил о снижении качества импортной продукции 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор выявил ухудшение качества импортной продукции за последние 10 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как стало известно, ведомство изъяло из оборота за указанный период в три раза больше «некондиционных» импортных товаров.
"Если в 2007 году зарубежная продукция составляла всего 10% от общего объема брака, то в 2017 году количество импортных товаров достигло 35%. Представители службы связывают это с утверждением в России более жестких, чем в международных стандартах стран Европы и Америки, нормативов по безопасности пищевой продукции", — сообщает издание.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку импортных плодов и ягод.
Газета.Ru: последние новости
Стали известны дата и время прощания с Кобзоном Мощи святителя Спиридона прибудут в Россию Осужденный из ярославской колонии признан потерпевшим по второму делу о пытках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водолазы приступили к разбору Крымского моста241
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность77
«С Медведевым что-то не так»622
Подсчитано наследство Кобзона358
Умер муж Матвиенко525
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:22
В Риме обрушилась крыша церкви
Происшествия В мире
00:14
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Происшествия
01:18
Русскоязычных детей третируют в Латвии
Общество Социология
00:37
Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Общество
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение