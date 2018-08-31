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Во Владивостоке осудят управляющую компанию
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Во Владивостоке осудят управляющую компанию 

АиФ-Владивосток + ещё 2 39 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Прокуратуру Владивостока обратился местный житель, который усомнился в законности квитанций, которая отправляла управляющая компания.
В ходе проверки, был выявлен факт обмана со стороны старой управляющей компании. Тем самым, вводя в заблуждение собственников жилья и необоснованно выставляя платежные документы, нарушала требования законодательства о защите конкуренции, поскольку создавала препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности новой управляющей компании.
«, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
По итогам проверки, в отношении недобросовестной управляющей компании возбуждено уголовное дело. Все подробности уточняются.
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