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«Дочка» «Газпром энергохолдинга» введет 1-ый блок Грозненской ТЭС к февралю
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«Дочка» «Газпром энергохолдинга» введет 1-ый блок Грозненской ТЭС к февралю 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг») намерена ввести первый блок Грозненской ТЭС к 1 февраля 2019 года, второй — к 1 августа, заявил в ходе телефонной конференции представитель компании.
"По поводу строительства Грозненской ТЭС, идет очень активно. Ожидаемые сроки ввода первого объекта — 1 февраля, собственно, начало поставки электроэнергии и мощности — 1 февраля 2019 года. По объекту номер два — это 1 августа 2019 года. Соответствующие досрочные сроки уже заявлены, скоро приступаем к испытаниям", — сказал представитель компании.
Строительство Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт ведется в рамках договора предоставления мощности (ДПМ), гарантирующего окупаемость инвестиций, но предусматривающего штрафы за просрочку пуска. В соответствии с ДПМ, поставки мощности первого блока Грозненской ТЭС запланированы с 1 июля 2018 года, второго — с 1 января 2019 года. Турбины для ТЭС поставил Siemens.
Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров еще в январе пояснял, что компания не успеет запустить первый энергоблок ТЭС в срок — к 1 июля — и воспользуется возможностью годовой нештрафуемой отсрочки.
ОГК-2 не ожидает штрафов в связи с переносом сроков ввода. «Никаких штрафов не предвидим, мы воспользовались своим правом по переносу, сдвиг вправо сроков ввода в эксплуатацию этих объектов, и эти сроки были июнь и декабрь 2019 года. Сейчас мы заявили о досрочном начале выполнения своих обязательств», — сказал в ходе конференц-колла представитель компании.
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