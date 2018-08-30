Мужчина получил 7 лет строгого режима за убийство приятеля в Красноярском крае

На семь лет в колонию строгого режима отправится 44-летний житель поселка Сандакчес Туруханского района за убийство своего знакомого, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Все произошло в апреле этого года. Погибший выпивал в гостях у осужденного вместе с его сожительницей. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт: хозяин дома приревновал приятеля к своей девушке.

«В ходе конфликта обвиняемый причинил своему знакомому одиночное ножевое ранение в область сердца, отчего мужчина скончался до прилета рейса санитарной авиации», — уточнили в ведомстве.

Преступника задержали и доставили в районный центр — село Туруханск. Ближайшие семь лет он проведет за решеткой.