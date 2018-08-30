Ещё
Мужчина получил 7 лет строгого режима за убийство приятеля в Красноярском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина получил 7 лет строгого режима за убийство приятеля в Красноярском крае 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
На семь лет в колонию строгого режима отправится 44-летний житель поселка Сандакчес Туруханского района за убийство своего знакомого, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.
Все произошло в апреле этого года. Погибший выпивал в гостях у осужденного вместе с его сожительницей. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт: хозяин дома приревновал приятеля к своей девушке.
«В ходе конфликта обвиняемый причинил своему знакомому одиночное ножевое ранение в область сердца, отчего мужчина скончался до прилета рейса санитарной авиации», — уточнили в ведомстве.
Преступника задержали и доставили в районный центр — село Туруханск. Ближайшие семь лет он проведет за решеткой.
360tv.ru: последние новости
МТС сделает бесплатным входящие в поездках по России на популярных тарифах «Возможно, Сергея Скрипаля уже нет в живых»: племянница экс-разведчика рассказала о косвенных фактах его смерти Подростки жестоко избили прохожих за отказ «перетереть». Это связали с АУЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»73
Российские пенсии сравнили с мировыми296
Поклонская выступила с резким призывом123
Соцсети высмеяли дочерей Порошенко155
Блёданс устроила драку в эфире24
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:43
Европарламент призвал к диалогу с РФ
В мире Статьи
01:13
РФ обвинила Британию в подготовке химатаки
Ближний Восток Армия
00:30
Степаненко потребовала у Петросяна «Оккультизм и сексуальность»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение