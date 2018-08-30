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В Подмосковье трое детей отравились крысиным ядом
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В Подмосковье трое детей отравились крысиным ядом
Говорит Москва
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ещё 1
15 минут назад
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Главный региональный
Детям оказали необходимую помощь, их состояние улучшилось, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обстоятельства случившегося не раскрываются.
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