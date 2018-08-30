Ещё
В Подмосковье трое детей отравились крысиным ядом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СМИ сообщили о смерти Кобзона
СМИ сообщили о смерти Кобзона

В Подмосковье трое детей отравились крысиным ядом 

Говорит Москва + ещё 1 15 минут назад
Фото: Главный региональный
Детям оказали необходимую помощь, их состояние улучшилось, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обстоятельства случившегося не раскрываются.
Говорит Москва: последние новости
Астронавты зафиксировали утечку воздуха на МКС По делу об избиениях в Таврическом саду Петербурга задержаны двое подростков Осуждённого по делу о теракте в Бостоне депортируют в Казахстан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские пенсии сравнили с мировыми735
Умер Иосиф Кобзон78
Реутов пылает43
Поклонская выступила с резким призывом134
Украинцам посоветовали перевезти родственников из РФ106
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:43
Европарламент призвал к диалогу с РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение