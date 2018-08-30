Трое детей госпитализированы в Подмосковье из-за отравления крысиным ядом

МОСКВА , 30 августа. / ТАСС /. Трое детей были госпитализированы в подмосковном Егорьевске из-за отравления крысиным ядом. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В Егорьевскую районную больницу госпитализированы трое детей в состоянии средней степени тяжести. Все они накануне отравились крысиным ядом. Детям оказана вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве, уточнив, что все пострадавшие находятся «в удовлетворительном состоянии» и получают необходимое лечение.

В пресс-службе не уточнили обстоятельства происшествия.