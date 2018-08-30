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Трое детей госпитализированы в Подмосковье из-за отравления крысиным ядом
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Трое детей госпитализированы в Подмосковье из-за отравления крысиным ядом 

ТАСС + ещё 2 23 минуты назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Трое детей были госпитализированы в подмосковном Егорьевске из-за отравления крысиным ядом. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"В Егорьевскую районную больницу госпитализированы трое детей в состоянии средней степени тяжести. Все они накануне отравились крысиным ядом. Детям оказана вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве, уточнив, что все пострадавшие находятся «в удовлетворительном состоянии» и получают необходимое лечение.
В пресс-службе не уточнили обстоятельства происшествия.
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