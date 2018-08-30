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В Краснодарском крае 18-летний юноша зарезал мигранта из Таджикистана
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В Краснодарском крае 18-летний юноша зарезал мигранта из Таджикистана 

Свободная пресса + ещё 2 24 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
В Тимашевском районе Краснодарского края 18-летний юноше жестоко убил 34-летний житель Таджикистана, который работал в одном из местных частных хозяйств.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, преступление было совершено 11 августа в станице Медведовской.
Об исчезновении своего работника — мигранта из Таджикистана — в полицию сообщил работодатель. По его заявлению начались поиски пропавшего мужчины.
Позже был задержан 18-летний молодой человек, который уже при первом общении со следователями признался в убийстве иностранца.
Согласно предварительной информации, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наведался в гости к подозреваемому. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого молодой человек ударил своего гостя почти 30 раз ножом в грудь и шею. В результате пострадавший скончался.
После этого злоумышленник позвал двух своих друзей 18 и 29 лет. Вместе они завернули тело в пакеты, обмотали скотчем, а затем закопали во дворе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 105 УК РФ («Убийство»).
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