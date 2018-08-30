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Сотрудники ОМВД России по г.о. Протвино провели акцию «Здравствуйте, Я полицейский.»
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Сотрудники ОМВД России по г.о. Протвино провели акцию «Здравствуйте, Я полицейский.» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 1 2 часа назад
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городскому округу Протвино посетили Протвинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в предверии Дня образования патрульно-постовой службы с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел, пропаганды здорового образа жизни, формирования у детей позитивного мнения о деятельности полиции.
Стражи порядка провели увлекательную беседу с детьми, в ходе которой напомнили малышам об основных правилах безопасности дома и на улице, о правилах поведения в общественных местах, продемонстрировали детям, как работает рация, рассказали об основных элементах экипировки сотрудника полиции, имеющихся на вооружении МВД России.
Воспитанники реабилитационного центра проявили неподдельный интерес к профессии полицейского. Ребята выразили желания стать полицейскими, когда вырастут.
В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали яркие буклеты-памятки, пожелали детям не болеть, слушаться мам и пап.
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