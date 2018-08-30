Власти Москвы утвердили 15 новых стартовых площадок для строительства домов по реновации

МОСКВА , 30 августа. / ТАСС /. Правительство Москвы утвердило 15 новых стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации и исключило одну площадку на юге Москвы. Таким образом, с учетом принятых изменений общее количество площадок для возведения нового жилья достигло 256, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В адресный перечень добавлены 15 новых площадок и исключена одна. После внесения изменений адресный перечень будет включать 256 стартовых площадок, общей мощностью почти в 3,8 млн кв. метров", — привела пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина

Участки расположены в семи административных округах и 13 районах столицы. В адресный перечень вошли дома на улицах 3-я Подрезковская, Молодцова, Плющева, Нижегородская, Петра Алексеева . В новом перечне присутствуют стартовые площадки, расположенные в Зеленоградском округе и Новой Москве. Кроме того, «в связи с невозможностью строительства стартового дома с учетом стандартов» исключена площадка в Южном административном округе (район Даниловский, Проектируемый проезд 4062, д. 8), добавили в пресс-службе.

По данным департамента, на стартовых площадках будет построено около 221,1 тыс. кв. метров жилья. Строительство 15 домов на указанных площадках позволит переселить в рамках первой волны ориентировочно 8 тыс. человек, которые проживают в 3160 квартирах.

О реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации». Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки — это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. Программа продлится около 10-15 лет, до 2028-2033 годов.