18-летний иностранец убил соотечественника в Краснодарском крае

Краснодар . 30 августа — Новая Кубань. Криминальный инцидент случился 11 августа в станице Медведовской.

По версии следствия, в этот день в гости к 18-летнему гражданину Таджикистана пришел его 34-летний соотечественник, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе разборок юноша схватил нож и нанес им 28 ударов по телу оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался.

— После этого он вместе с двумя знакомыми 18 и 29 лет обернул тело погибшего в пакеты, обмотал скотчем, а затем закопал в конце двора. О совершенном убийстве злоумышленник никому не сообщал, как и молодые люди, сокрывшие факт преступления, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.ъ В отношении 18-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время он задержан, решается вопрос об аресте.

— Также следствием будет дана юридическая оценка действиям знакомых подозреваемого в части сокрытия данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.