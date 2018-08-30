Ещё
18-летний иностранец убил соотечественника в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

18-летний иностранец убил соотечественника в Краснодарском крае 

Новая Кубань + ещё 2 38 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 августа — Новая Кубань. Криминальный инцидент случился 11 августа в станице Медведовской.
По версии следствия, в этот день в гости к 18-летнему гражданину Таджикистана пришел его 34-летний соотечественник, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе разборок юноша схватил нож и нанес им 28 ударов по телу оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался.
— После этого он вместе с двумя знакомыми 18 и 29 лет обернул тело погибшего в пакеты, обмотал скотчем, а затем закопал в конце двора. О совершенном убийстве злоумышленник никому не сообщал, как и молодые люди, сокрывшие факт преступления, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.ъ  В отношении 18-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время он задержан, решается вопрос об аресте.
— Также следствием будет дана юридическая оценка действиям знакомых подозреваемого в части сокрытия данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.
Новая Кубань: последние новости
В Краснодар привезли мощи Спиридона Тримифунтского Тело человека обнаружено возле кинотеатра в Краснодаре Человеческие кости обнаружили рабочие на стройке в Краснодаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соцсети высмеяли дочерей Порошенко75
Кудрин признал масштабную коррупцию во власти564
Гузеева может жестко поплатиться за матерный скандал37
Глобусы с российским Крымом привели к скандалу141
Набиуллина пропала. Россияне в панике348
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:41
Дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичности
Украина В мире
00:59
Кадры испытаний уникальной ракеты попали в сеть
Оружие Армия
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:40
Блёданс устроила драку в эфире
Шоу-бизнес
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
02:15
Венгрия и Италия разрушат старую Европу
В мире Статьи
00:41
Соцсети высмеяли дочерей Порошенко
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение