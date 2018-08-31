Малые и средние предприятия Москвы обеспечивают работой более 2 млн человек

Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

«Сегодня в столице действуют более 850 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) — это 14% от их общего количества в стране. Малые и средние предприятия Москвы обеспечивают работой более 2 млн человек, что составляет 30% от общей численности занятого населения мегаполиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост налогов в связи с применением специальных льготных режимов, уплачиваемых субъектами МСБ, увеличился более чем в два раза, составив за 2012-2017 г. 43 млрд руб.