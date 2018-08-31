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Малые и средние предприятия Москвы обеспечивают работой более 2 млн человек
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Малые и средние предприятия Москвы обеспечивают работой более 2 млн человек 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
«Сегодня в столице действуют более 850 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) — это 14% от их общего количества в стране. Малые и средние предприятия Москвы обеспечивают работой более 2 млн человек, что составляет 30% от общей численности занятого населения мегаполиса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прирост налогов в связи с применением специальных льготных режимов, уплачиваемых субъектами МСБ, увеличился более чем в два раза, составив за 2012-2017 г. 43 млрд руб.
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